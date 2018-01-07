Ну, что ж, разберем феномен госпожи Бильченко, назначенной "образцом прозрения" кое-кем из...

Яйца в Харькове подешевели уже до 25 гривен - зато корм для породистых котов остался только самый... Перерыв объясняется тем, что больше двух часов наконец-то ходил гулял по магазинам, так что вот вам очередная порция достоверных сведений о жизни в…

Ошибка президента или Удержатся ли крайне левые у власти в Перу (?) Ну нельзя, будучи главой государства, вводить вечером комендантский час, а потом, НЕ добившись его соблюдения, отменять его на следующее утро Разве…