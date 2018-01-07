Ну, что ж, разберем феномен госпожи Бильченко, назначенной "образцом прозрения" кое-кем из...

В последнее время с подачи одного известного украинского топ блогера эмигранта госпожу Бильченко прямо-таки назначили "образцом прозревшего" активиста майдана и АТО на ее первом, самом кровавом этапе
Ну, что ж, попробую наивно разобрать -- чисто субъективно, не более того -- в чем именно она "прозрела" и "прозрела ли" вообще в том смысле, что "а изменила ли она то свое мировоззрение, которое и привело ее на майдан и в АТО"?
Итак -- начинаю с того самого устроенного ей вечера поэзии в Москве, на котором ее так пропиарили на весь Рунет аккурат перед Новым Годом
Сразу оговорю, что по моим наивным наблюдениям сейчас максимум, на который может рассчитывать любой поэт, который НЕ читает рэп и НЕ поет свои стихи в рок-группе или хотя бы просто под гитару (как это делали Башлачев, Янка Дягилева и еще раньше Высоцкий)... -- так вот этот максимум -- несколько десятков человек, пришедших послушать его стихи, из которых половина к тому же -- его друзья, приятели и знакомые
Всё. Какими бы замечательными ни были сейчас просто стихи, читаемые на голос
Вот это и был бы потолок вечера Евгении Бильченко в Москве 30 декабря 2017 года, не распиарь его кто-то, умело использовав визит на этот вечер кем-то туда приглашенных казачков (кажется, Майкл1 признался?) и последующее задержание госпожи Бильченко московской полицией, из которой ее впрочем через пару часов отпустили обратно -- читать стихи
Ну, а далее -- я специально потратил полчаса своего совершенно бесплатного времени и послушал полностью всё выступление госпожи Бильченко на этом вечере -- вот видео от 30 декабря 2017 года:
И далее -- расшифровка отдельных конкретных моментов ее выступления:
Бильченко: «Сегодня я хочу представить вам цикл антивоенной лирики… посвященный бойцам обеих армий, которые для меня составляют один славянский народ, убивающий друг друга по воле власть имущих и их комнатных прихвостней»
Вы всё еще думаете, что под словами "один славянский народ" она имеет в виде населения одной трети Донбасса и остальной Украины, а под "власть имущими" -- власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР и власть Украины?
Ну, тогда идем дальше:
«Больше всего на свете я не любил империю.
Империя и сейчас довольно-таки страшна.
Я пробил ее всю насквозь, долетев до дня.
Я видел, как в ней живут, видел, как умирают.
Вот что я вам скажу: страшнее империи только ее окраины.
Окраины, где она берет от чужой войны с полоумным народом,
Забывшим чувство вины, где режут свои своих, как недобитых свиней,
Где получают свободу и не знают, что делать с ней…
И я стал изгоем,
Я открываю счет.
Там не хотят уже,
Здесь не хотят еще.
Между еще и уже –
Паспортный стол таможни.
Воистину наше имя
Всецело в руках божьих.
И вот я живу и не знаю,
Что они там решат, -- указывает пальцем вверх – на верхушку империи, то бишь по контексту текста и месту географического присутствия в Москве. –
То ли полная грудь свинца,
То ли грязи пустой ушат.
Я готов быть избит, посажен,
Готов убираться на…
Я точно знаю, что они скажут,
Когда упадет стена»
Ну, что, для вас "империя" всё еще не обозначена? Та, которая "берет от чужой войны" на ее окраине?
Ну, а еще -- вам еще не обрисована жизненная позиция самой поэтессы? "Изгой", находящийся "вне схватки", нонконформист, который ждет, "когда упадет стена" ("Стену" Пинк Флойд помните? Ее еще исполняли, когда Берлинская стена упала)
Какая стена? А имперская по контексту стиха -- то бишь, нынешней власти в России, ведь "берет от чужой войны"
А вот вам еще:
«… С ростовского и львовского вокзала
Уходят и уходят пацаны»
Если «пацаны» уходят воевать со «львовскими» с «ростовского» вокзала... – кто и с кем воюет в ее стихах на Донбассе, как думаете?
Вот еще:
«Петр Великий и Карл забивают друг другу голы
В сатанинском футболе, где лузеров два: Ист и Вест...»
Если Петр с Карлом играли в "сатанинский футбол", то... потом ведь еще и Наполеон с Александром играли, и Гитлер со Сталиным… во славу "империй"…
Вам привет господину Вятровичу из Института национальной памяти с его войной «лузеров УПА» против «лузеров Красной армии» в «сатанинском футболе империй Гитлера и Сталина» передать еще не захотелось?
В целом же стихи, на мой взгляд человека, знакомого с ремеслом поэзии, в стиле "привет Иосиф Бродский", который писал в этом стиле еще с полвека тому назад…
На уровень Бродского и претензии поэтессы: за счет жестикуляции и чисто женского, уж извините, «поставленно эмоционального», скажем так, исполнения
О, посвящение Егору Летову, с которым она явно и многократно солидаризуется в своем выступлении, – еще один «левый провинциальный рок бард», для которого, рискну сказать, любая государственная власть была той, которую "надо валить" -- "профессиональный певец революции до полной победы анархии в классическом ее понимании -- до полного уничтожения государственной власти"
И Егор Летов лично приложил в свое время всё, что только мог, к тому, чтобы государство, в котором он родился, разрушить
И это ей... явно ведь нравится. Классический нонконформизм безответственного интеллигента, которому любая государственная власть всегда будет ограничивать его личную свободу, а значит -- он всегда будет против нее и за всё новые и новые антигосударственные майданы
Ой, еще и Башлачев в конце выплыл – да уж… прости нас, Саша, за таких потомков твоего времени…
Так что рискну наивно предположить: как учила она своих студентов майдану -- тому самому, которые так любил кумир ее Егор Летов, левый провинциальный бард, который "всегда против власти", -- так продолжает их учитьименно этому и сейчас
Учит конкретно и содержательно: сверху империи и интересы наживающихся на войне сильных мира с обеих сторон (привет, госпожа Монтян!), а лузеры с обеих сторон на Донбассе убивают друг друга (нет бы оружие развернуть и пойти одни на Киев, другие... на Кремль, вероятно, если в ее стихах они на эту войну с вокзалов Львова и Ростова отбывают)
Какая внутренняя украинская война, о чем вы? С вокзалов Львова и Ростова -- именно, как твердят все национал-патриоты Украины: это "Украина с Россией воюет" -- власть имущие обеих стран за свои интересы. Вместо того, чтобы идти власть свергать во славу личной свободы госпожи Бильченко
Понятно, что такая "молодая профессорша", так эмоционально декламирующая под Бродского с идеологией Летова свои стихи, худенькая и из себя для мужчин средних лет ничего... может произвести прямо магическое впечатление на провинциала из глубинки, будь он даже Захаром Прилепиным
И вникать в суть содержания в этом случае... становится сугубо НЕ обязательным... а то еще такое магическое впечатление вдруг исчезнет... лучше уж по простой формуле "идеальной жертвы информационной войны": "эмоции -- стимул -- эмоциональная реакция..." -- и готов "образец прозревшей нонконформистки"
(Которую на самом деле просто перестал устраивать уже ставший историей майдан и уже жаждется новый -- во славу недостижимой в "тисках государства", будь то, построенный -- ею же самой, кстати, и построенный, -- по ее словам "совок" в нынешней Украине или "империя" северного соседа (куда она тем не менее вполне охотно катается читать свои стихи о том, что "не знает ничего страшнее" государства, в которое приехала)
Ну, а теперь -- сравнине ее нынешнюю с ею же времен победившего майдана:
Евгения Бильченко – 31 марта 2014 года – обратите внимание на число перстней на пальцах, на саму одежду – на слова, что на Юго-Востоке «очень много людей поддерживают майдан», что русский язык на Востоке Украины – «его никто не угнетает» (первое решение майданной власти, уже месяц с лишним, как состоявшееся к моменту интервью 23 февраля 2014 года, было – отменить официальный статус русского языка в качестве региоального языка в областях Юго-Востока)
Выборочно цитирую:
«Большинство украинцев понимают, что ценности российской культуры не только НЕ тождественны ценностям российской политики, но и прямо им противоположны»
Вот как Вы думаете: ценности российской политики с тех пор изменились на диаметрально противоположные или нет?
А если нет... то госпожа Бильченко -- она ведь против ценностей российской политики получается, не правда ли?
И возникает интересный вопрос: а с чего это ее тогда топ блогер и даже Захар Прилепин так пиарят? Они что -- тоже против ценностей российской политики? Ну, ладно Прилепин, он все-таки россиянин и может себе позволить быть против политики своего государства. Но топ блогер-то... как-никак политэмигрант, которого РФ приютила и обеспечила работой (!) Ему-то пиарить человека, который против ценностей российской политики... не получается ли как бы несколько западло?
Но идем далее -- вот из стиха госпожи Бильченко той поры о России:
«Родину изнасиловать сверхдержавой
Вам не удастся, сколько ее ни тискайте»
Это к российским политикам -- с президентом РФ во главе -- цитирую:
«Вот так, собственно, я написала обращение к российским политикам…»
Понятно, что «сверхдержава» в России была при Петре, при Екатерине, при Александре Первом, при Сталине – вплоть до раннего Брежнева… вот она родину и "насиловала" -- привет господину Вятрович из Института национальной памяти, ему бы такое, рискну предположить, очень даже понравилось
Еще:
«Пусть они знают, что люди не ссорятся между собой так, как ссорятся между собой политические фейки, созданные агитаторами специально, чтобы разъединить внутри Украины, чтобы разъединить Россию и Украину.
Может быть, во многом это делают наши право-радикальные силы, -- это те, которые потом Дом профсоюзов в Одессе жгли, если вдруг кто позабыл, -- но я их оправдываю в большей степени. Потому что право-радикальная националистическая, -- простите, не знаю, употребленного умного термина, который она употребила следующим, так что не в состоянии это слово здесь расшифровать, что-то типа "тусовки" … -- это такой, знаете мелкий этнический реванш. Подчас даже смешной, подчас агрессивный, но мелкий по сравнению с великой русской империалистической опасностью»
Опа, и куда же эта "великая русская империалистическая опасность" вдруг подевалась-то за каких-то три с половиною года? Или НЕ подевалась?
Ксати, обратили внимание, что руки у нее на видео… в жестком «замке»?
А это – уже декабрь 2014-го
Об огромном значении майдана, геройский подвиг которого будет оценен только через несколько поколений и апологетикой Правого сектора «в отличие от представителей ДНР»
Цитирую:
«Мы уважаем русую культуру. Мы презираем русскую государственную политику. Мы не хотим империи. Мы не хотим жить в империи. Мы хотим жить в свободном обществе, где каждый может высказывать свое мнение» -- вот это она говорит в Киеве в декабре 2014 года (!) – после целого 2014 года, когда за высказывание своего мнения в стране, где она живет…лучше умолкнуть
Вы разницу между вот этим и тем, что читалось в Москве 30 декабря 2017 года "прозревшей" госпожой Бильченко заметили? Я -- нет
Но цитирую дальше -- обратите внимание на искренность ее обещаний, как волонтера АТО (!):
«А относительно Владимира Владимировича, я вот даже могу сказать, вот как поэт, который никогда не брал в руки оружие и никогда его не возьмет, несмотря на то, что я буду до конца стоять за украинские силы, прежде всего, за добровольцев, которые пошли туда умирать за идею. Я буду их поддерживать до конца с учетом всех их недостатков и с учетом того, что да, есть там правонарушения. Но это люди, которые мои единомышленники. Это люди, которых я никогда не предам. И среди них есть очень много порядочных людей.
А Владимиру Владимировичу вот я передала привет, я могу сказать просто, как человек, который не является военным человеком и является просто гражданским интеллектуалом. В этом мире он будет царствовать. Просто, когда человек живет и немного думает о своем духовном будущем, он должен понимать, что есть вещи несовместимые с судьбой его души. Нельзя развязывать гражданскую войну, а у нас – гражданская война, -- на территории соседнего государства. Это грех, в конце концов… Владимир Владимирович, мы будем стоять до конца. Привет»
Ну, как Вам вот это?
Прошло каких-то два с половиной года и... госпожа Бильченко вместо того, чтобы "стоять до конца", "поддерживать до конца", "никогда не предать"... отправилась на территорию страны, "развязавшей гражданскую войну на территории соседнего государства" -- родной страны госпожи Бильченко (!) -- и начала писать посты, в каком он восторге от "страны, развязавшей гражданскую войну на территории Украины" -- по ее же словам (!!!)
Отправилась в страну, во главе которой стоит Владимир Владимирович, и в итоге задружилась там с... топ блогером эмигрантом, уже четвертый год пишущим посты против тех, кого она обещала "поддерживать до конца"...
Вот, собственно, и всё
"Гражданский интеллектуал" -- по ее же собственному определению
Что тут еще скажешь